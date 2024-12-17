Садиба Дмитрієва залишається у власності забудовника – рішення суду

Господарський cуд міста Києва відмовився скасовувати право власності ПП "Конвалія-Нерухомість" на комплекс памʼяток 1830-1895 рр. під назвою Садиба Дмитрієва, що на вул. Хорива, 2.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, суддя Наталія Ягічєва чотири рази поспіль відкладала розгляд справи і, врешті, на прохання забудовника вирішила призупинити розгляд справи.

Ще у листопаді 2021 року Київська міська прокуратура скасувала право власності і повернула в комунальну власність Києва садибу купця Дмирієва. Підставою для такого рішення Господарського суду стало те, що забудовник ПП "Конвалія-Нерухомість" не дбало про памʼятки. Умисно розібрало дах над будівлями комплексу і сприяло їх руйнуванню. Також реєстрація права власності відбулась без достатніх правових підстав, оскільки згідно умов інвестдоговору укладеного підприємством воно могло зареєструвати обєкт за собою лише після завершення його реставрації.

Верховний Суд підтвердив рішення першої інстанції про незаконну реєстрацію і умисне доведення памяток до руйнації, і повернув памʼятки громаді. У травні 2023 року це рішення було виконано. А вже в червні цього ж року забудовник знову зареєстрував право власності на памʼятки.

"Прокуратура знову подала на скасування цієї незаконної реєстрації, але тут забудовнику трапилася суддя Ягічєва, яка повірила щирій історії адвоката забудовника Олега Шевчука", – пояснив Перов.

Пам'яткоохоронець запевняє, що за словами представника ПП "Конвалія-Нерухомість" суд не може вирішувати чи винна будівельна компанія у руйнуванні памʼяток, допоки інший суд не встановить лишаються ці будинки памʼятками. Так, адвокат зазначив, що підприємство звернулося за експертизою чи доведені ним до руйнування пам'ятки можуть вважатися памʼятками.

"І знаєте що? Це проканало.Тобто, ще раз. Є діюче рішення Верховного Суду про повернення пам'яток в комунальну власність. Адвокат каже, що це не памятки. Суддя Ягічєва приймає нове рішення поверх вже існуючого та такого, що не підлягає оскарженню", – додав Перов.

Садиба Дмитрієва – комплекс будівель на вулиці Хорива, 2. Він складається з п'яти будинків початку XIX століття, що входять до садиби, яка свого часу належала київському купцеві другої гільдії Івану Миколайовичу Дмитрієву. Кожен з будинків був побудований у різний час починаючи з 30-х років ХІХ сторіччя і закінчуючи 1897 роком.

Раніше ми писали, що прокуратура просить суд розірвати інвестиційний договір на реконструкцію будинків по вул. Хорива, 2 на Подолі з метою збереження памʼятки — садиби Дмитрієва.

Фото: Мапа Реновації