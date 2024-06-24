Прокуратура вимагає від власника садиби Дмитрієва на Подолі розірвати інвестиційний договір

Прокуратура просить суд розірвати інвестиційний договір на реконструкцію будинків по вул. Хорива, 2 на Подолі з метою збереження памʼятки — садиби Дмитрієва.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У 2010 році між комунальним підприємством, яке діяло за дорученням Подільської районної ради, та приватною компанією укладено інвестиційний договір на будівництво об’єкту нерухомості та реконструкцію 8 будинків по вул. Хорива, 2 загальною площею майже 3110 кв.м. Вказані будинки ще у 2007-2009 роках перебували в аварійному стані.

Однак, частина вказаних будівель у 2014 році отримала статус пам’яток архітектури місцевого значення, а відтак проведення їх реконструкції заборонено законодавством.

Також прокуратурою встановлено, що протягом майже 14 років з моменту укладення договору, підприємство навіть не розпочало виконувати умови інвестиційного проєкту щодо реконструкції/реставрації вказаних об’єктів.

При цьому, будівлі, які мають особливу культурну цінність, перебувають у незадовільному стані — зі зруйнованими та демонтованими дахами, розібраними частинами перекриттів, частково відсутніми вікнами та дверима.

Враховуючи вказані обставини Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом про розірвання інвестиційного договору з приватним підприємством.

Садиба Дмитрієва – комплекс будівель на вулиці Хорива, 2. Він складається з п'яти будинків початку XIX століття, що входять до садиби, яка свого часу належала київському купцеві другої гільдії Івану Миколайовичу Дмитрієву. Кожен з будинків був побудований у різний час починаючи з 30-х років ХІХ сторіччя і закінчуючи 1897 роком.

Фото: ГО “Мапа Реновації”