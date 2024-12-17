Історичну садибу Мурашка на Малій Житомирській відгородили парканом

На вулиці Малій Житомирській у центрі Києва встановили паркан навколо трьох будинків, серед яких – садиба Мурашка, що є пам’яткою історії та архітектури.

Про це повідомив місцевий житель Анатолій Тарасенко.

“Це вже п'ятий паркан за останні 30 років навколо цих будинків. Їх навмисно доводять до руйнування, щоб збудувати черговий новобуд на їхньому місці”, – написав Анатолій.

Садиба Мурашка розташована за кілька сотень метрів від Майдану Незалежності, на вулиці Мала Житомирська 14-а, б. У будівлі жив і працював видатний український художник Олександр Мурашко.

Садиба є пам'яткою історії та архітектури. Вона складається з особняка і прибуткового будинку на червоній лінії забудови вулиці (№ 14-а) і флігеля у дворі (№ 14-б).

Незважаючи на історичну цінність, будівля роками перебуває в аварійному стані й продовжує руйнуватися.

У 2008 році адміністрація Леоніда Черновецького передала будинки у приватну власність. Проте у 2015 році Генеральна прокуратура повернула комплекс у комунальну власність через суд.

У листопаді 2016 року в садибі розпочалися протиаварійні та консерваційні роботи, на які з міського бюджету було передбачено 1,5 млн грн. Будинок за останні роки почав активно руйнуватись. Нині у ньому провалений дах, відсутня частина перекриттів, вибиті вікна.

У 2020 році в садибі відключили всі комунікації.

Будівлю кілька разів намагалися підпалити. Зокрема й цьогоріч.

У 2021 році стало відомо, що на території садиби Мурашка хочуть створити Міський культурний центр . Зокрема, планували облаштувати музей родини Мурашка, а також творчі студії для дітей і дорослих. Однак нещодавно стало відомо, що через брак фінансування з цільової програми "Столична культура" прибрали створення Міського культурного центру "Садиба Мурашка".

З 1995 року за збереження садиби бореться її останній житель – Олександр Глухов. Він неодноразово відстоював права будівлі у судах, коли на її місці планували звести торговий центр.