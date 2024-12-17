Київрада не підтримала надання додаткового захисту для будівель, яким більше 100 років

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Валерія Гуржий
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Київрада не підтримала проєкт рішення про надання додаткового захисту для історичної забудови, якій більш, ніж 100 років.

Про це повідомили в ГО "Цегла".

Проєкт рішення, зокрема, передбачав заборону зносу або перебудови цінної історичної забудови, а саме будівель старше 100 років, до висновку про їх цінність та дослідження питання внесення до Держреєстру памʼяток. Рішення передбачає впровадження так званої "презумпції цінності" історичної забудови. Аналогічний підхід діє сьогодні в Польщі, Чехії та інших країнах ЄС.

За даними "Цегли", найбільшого супротиву прийняттю рішення на захист історичної забудови чинив голова фракції "Слуга народу" в Київраді Андрій Вітренко, який зазначив, що обмеження будівельних робіт на 100-річних будинку в першу чергу вдарять по простих громадянах.

Зокрема, на думку депутата, таке обмеження не дасть змоги "повісити кондиціонер" і "зробити ремонт у туалеті". Його колега Микола Конопелько також зазначив, що по Києву сьогодні стоять тисячі історичних будинків і не всі їх треба зберігати.

Раніше ми писали, що профільна комісія Київради не підтримала проєкт радника мера столиці Дмитра Білоцерковця про додатковий захист 100-річних будівель.

Фото: "Цегла"

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Опубліковано: 17 грудня 2024
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