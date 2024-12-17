Київрада не підтримала надання додаткового захисту для будівель, яким більше 100 років
Київрада не підтримала проєкт рішення про надання додаткового захисту для історичної забудови, якій більш, ніж 100 років.
Про це повідомили в ГО "Цегла".
Проєкт рішення, зокрема, передбачав заборону зносу або перебудови цінної історичної забудови, а саме будівель старше 100 років, до висновку про їх цінність та дослідження питання внесення до Держреєстру памʼяток. Рішення передбачає впровадження так званої "презумпції цінності" історичної забудови. Аналогічний підхід діє сьогодні в Польщі, Чехії та інших країнах ЄС.
За даними "Цегли", найбільшого супротиву прийняттю рішення на захист історичної забудови чинив голова фракції "Слуга народу" в Київраді Андрій Вітренко, який зазначив, що обмеження будівельних робіт на 100-річних будинку в першу чергу вдарять по простих громадянах.
Зокрема, на думку депутата, таке обмеження не дасть змоги "повісити кондиціонер" і "зробити ремонт у туалеті". Його колега Микола Конопелько також зазначив, що по Києву сьогодні стоять тисячі історичних будинків і не всі їх треба зберігати.
Раніше ми писали, що профільна комісія Київради не підтримала проєкт радника мера столиці Дмитра Білоцерковця про додатковий захист 100-річних будівель.
Фото: "Цегла"