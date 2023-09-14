Київрада не підтримала проєкт про захист будівель, яким понад 100 років

Профільна комісія Київради не підтримала проєкт радника мера столиці Дмитра Білоцерковця про додатковий захист 100-річних будівель.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

Проєкт рішення передбачає поступове впровадження комплексного пам’яткоохоронного підходу, коли зберігаються не лише споруди, а і їхнє обрамлення — фонова історична забудова.

Також під охорону підпадали б будинки старше за 100 років, які мають історичне значення, але поки не отримали статус памʼятки.

«Це як Будинок Уткіна, Поліцейська дільниця 1902 р. у Цимлянському пров., 200-річний будинок на вулиці Ярославській, 13 та інші», — зазначив Перов.

Він зазначив, що передбачав таку відповідь від комісії. Тому пам’яткоохоронець зареєстрував петицію , у якій просить заборонити знесення історичних будівель у Києві.

Фото: Дмитро Перов