Київрада не підтримала проєкт про захист будівель, яким понад 100 років

Профільна комісія Київради не підтримала проєкт радника мера столиці Дмитра Білоцерковця про додатковий захист 100-річних будівель.
Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.
Проєкт рішення передбачає поступове впровадження комплексного пам’яткоохоронного підходу, коли зберігаються не лише споруди, а і їхнє обрамлення — фонова історична забудова.
Також під охорону підпадали б будинки старше за 100 років, які мають історичне значення, але поки не отримали статус памʼятки.
«Це як Будинок Уткіна, Поліцейська дільниця 1902 р. у Цимлянському пров., 200-річний будинок на вулиці Ярославській, 13 та інші», — зазначив Перов.
Він зазначив, що передбачав таку відповідь від комісії. Тому пам’яткоохоронець зареєстрував петицію, у якій просить заборонити знесення історичних будівель у Києві.
Фото: Дмитро Перов