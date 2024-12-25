На відновлення костелу Святого Миколая потрібно щонайменше 30 млн гривень

На відновлення костелу Святого Миколая, який постраждав від ракетної атаки 20 грудня, потрібно щонайменше 30 млн гривень.

Про це повідомив голова Українського Міжнародного Інституту Відновлення (УМІВ) Віталій Молочко, пише “Твоє Місто”.

У 2023–2024 роках фахівці УМІВ провели детальне обстеження технічного стану фасадів і покрівлі пам’ятки. Ракетна атака 20 грудня мала суттєвий вплив на стан пам'ятки. Зокрема майже повністю зруйнований вітраж головного фасаду.

Для порятунку костелу сформували список першочергових заходів, зокрема:

фіксація пошкоджених елементів фасаду та збереження демонтованих частин;

ремонт бетонних елементів фасаду та усунення тріщин для запобігання корозії;

встановлення захисних навісів і сіток для безпеки відвідувачів;

ремонт покрівлі та керамічного покриття будівлі;

встановлення тимчасових конструкцій для пошкоджених вітражів.

Першочергові роботи оцінюють у 30 млн гривень.

Як зазначив Віталій Молочко, пам’ятка потребує комплексної реставрації, яка враховуватиме технічні й мистецькі аспекти. Для цього вже створили експертну групу, яка працюватиме над науковими дослідженнями та розробленням проєкту реставрації.

Раніше ми писали, що костел Святого Миколая на Великій Васильківській постраждав внаслідок російської ракетної атаки по Києву. У будівлі повилітали шибки та посипалися деякі вітражі.

Пізніше стало відомо, що Центральну вітражну композицію костелу Святого Миколая відновлять на основі автентичних креслень .

Нагадаємо, що у вересні 2021 року сталася пожежа у костелі св. Миколая , внаслідок чого було сильно пошкоджено інтер'єр з фасадом будівлі та знищено унікальний у всій Європі органний зал. Після пожежі меценати та пересічні громадяни зібрали більше 30 млн грн на протиаварійні роботи. Але, як з'ясувалося згодом, цих коштів виявилося замало.

Фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая