Костел Святого Миколая постраждав внаслідок ракетного обстрілу: вибиті шибки та вітражі

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Валерія Гуржий
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Костел Святого Миколая на Великій Васильківській постраждав внаслідок російської ракетної атаки по Києву. У будівлі повилітали шибки та посипалися деякі вітражі.

Про це повідомили у римсько-католицькій парафії св. Миколая.

Там повідомили, що незважаючи на те, що сталося, запрошують усіх до костелу на святкову Різдвяну Месу 24 і 25 грудня. Настоятель костелу св. Миколая отець Павло Вишковський додав: "Це буде демонстрація нашої незламності, тому що ніхто і ніщо не вкраде в нас Різдво”.

Раніше ми писали, що костел Святого Миколая на Великій Васильківській непридатний до нормальної експлуатації та є таким, що потребує реставрації, яка оцінюється у 148 млн гривень.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року сталася масштабна пожежа у костелі св. Миколая, внаслідок чого було сильно пошкоджено інтер'єр з фасадом будівлі та знищено унікальний у всій Європі органний зал. Після пожежі меценати та пересічні громадяни зібрали більше 30 млн грн на протиаварійні роботи. Але, як з'ясувалося згодом, цих коштів виявилося замало.

Фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая

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Опубліковано: 20 грудня 2024
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