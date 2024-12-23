Пошкоджені вітражі костелу Святого Миколая відновлять за автентичними кресленнями

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Валерія Гуржий
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Центральну вітражну композицію костелу Святого Миколая у Києві, яка була пошкоджена внаслідок російського ракетного обстрілу 20 грудня, відновлять на основі автентичних креслень.

Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Вітражі будуть виготовлені із сучасних матеріалів, які максимально розкриватимуть задум авторів 1899–1909 років. Відомо, що здійснені радянською владою протягом 1979–1981 років реставраційні роботи з реконструкцією внутрішніх приміщень, змінили призначення споруди, адаптувавши її для концертної діяльності. Відповідно, було замінено конструктивні та декоративні елементи, а скло центральної вітражної композиції — на посередній варіант.

Наразі реставратори зосереджені на виконанні першочергових заходів для збереження об’єкта культурної спадщини. Для запобігання подальшій руйнації будівлі встановлюється тимчасове опорядження, що допоможе підтримувати оптимальний температурний режим усередині споруди. Ці дії спрямовані на захист фасадів і внутрішніх приміщень від зовнішніх впливів, поки триватимуть підготовчі роботи для продовження реставрації.

Раніше ми писали, що костел Святого Миколая на Великій Васильківській постраждав внаслідок російської ракетної атаки по Києву. У будівлі повилітали шибки та посипалися деякі вітражі.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року сталася масштабна пожежа у костелі св. Миколая, внаслідок чого було сильно пошкоджено інтер'єр з фасадом будівлі та знищено унікальний у всій Європі органний зал. Після пожежі меценати та пересічні громадяни зібрали більше 30 млн грн на протиаварійні роботи. Але, як з'ясувалося згодом, цих коштів виявилося замало.

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Опубліковано: 23 грудня 2024
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