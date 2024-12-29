На фасаді ліцею на Позняках збережуть мозаїку
На фасаді ліцею №303 на Позняках збережуть мозаїку.
Про це повідомляє Дарницька РДА.
Ліцей почали утеплювати і вже провели відповідні роботи з лівої сторони фасаду. Раніше там була ще одна мозаїка, однак панно почало відпадати пластами і його збили. На цьому місці, на утеплену поверхню нанесуть мурал з гербом ліцею.
Мозаїчний орнамент з протилежного боку фасаду планують законсервувати та зберегти.
“З правої сторони фасаду закладу існуючий орнамент буде збережений — планується проведення робіт з консервації мозаїки”, — йдеться у повідомленні.
Фото: Дарницька РДА, child_of_socialism / Instagram
Опубліковано: 29 грудня 2024
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