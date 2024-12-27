Мозаїку на фасаді ліцею на Позняках можуть знищити через утеплення будівлі

Мозаїка на фасаді ліцею №303 на Позняках під загрозою знищення через утеплення будівлі.

Про це повідомляють дослідниця архітектури Ельміра Еттінгер і у спільноті “кінцева”.

Панно, імовірно було створене у 1992 році.

Три роки тому керівництво ліцею вже демонтувало частину мозаїки, що знаходиться ліворуч від входу. Панно почало падати пластами і його збили.

Якщо під час утеплення мозаїку вдасться зберегти, потрібно буде розробити план її укріплення, оскільки під нею є численні повітряні порожнини. Також залишається відкритим питання щодо першої частини панно, яка вже була зруйнована.

Директорка школи заявила, що не проти збереження мозаїки, і порекомендувала звертатися до Дарницького управління освіти. Проєкт утеплення створюють там, і тільки від їхнього рішення залежить збереження.

Активісти закликають писати звернення до начальниці Дарницького управління освіти Євгенії Списовської з вимогою зберегти мозаїку.

Вони наголошують, що є інші способи утеплення, які дозволяють зберегти такі унікальні об’єкти. Зокрема, прикладом можуть слугувати інші київські школи, які успішно зберегли свої мозаїки.

Фото: Ельміра Еттінгер; “кінцева”