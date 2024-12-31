Біля озера Вербне на Оболоні відремонтували зону відпочинку: фото

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Ірина Маймур
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Біля озера Вербне на Оболоні капітально відремонтували зону відпочинку.

Про це повідомляє КП “Плесо”.

Наразі комунальники завершили вже другий етап робіт. Він із серпня 2024 року.

Зазначається, що під час ремонту відремонтували декілька зон для активного відпочинку і встановили дитячу гойдалку. Локацію адаптували для маломобільних груп людей.

Також на території оновили покриття, облаштували доріжки з покриттям ФЕМ, встановили кабінки для переодягання, фонтан для пиття, душові стійки, лави та смітники. До того ж планували відновлення трави на пошкоджених ділянках, прибирання ярів на схилах і висадку беріз.

Згідно з інформацією на платформі Prozorro, на ремонт витратили понад 12 млн гривень. Ще один тендер передбачав додаткові роботи на майже 600 тисяч гривень.

Фото: КП “Плесо”

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Опубліковано: 31 грудня 2024
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