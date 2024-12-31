Біля озера Вербне на Оболоні відремонтували зону відпочинку: фото

Біля озера Вербне на Оболоні капітально відремонтували зону відпочинку .

Про це повідомляє КП “Плесо”.

Наразі комунальники завершили вже другий етап робіт. Він із серпня 2024 року.

Зазначається, що під час ремонту відремонтували декілька зон для активного відпочинку і встановили дитячу гойдалку. Локацію адаптували для маломобільних груп людей.

Також на території оновили покриття, облаштували доріжки з покриттям ФЕМ, встановили кабінки для переодягання, фонтан для пиття, душові стійки, лави та смітники. До того ж планували відновлення трави на пошкоджених ділянках, прибирання ярів на схилах і висадку беріз.

Згідно з інформацією на платформі Prozorro, на ремонт витратили понад 12 млн гривень. Ще один тендер передбачав додаткові роботи на майже 600 тисяч гривень.

Фото: КП “Плесо”