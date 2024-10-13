Біля озера Вербне в Оболонському районі триває капітальний ремонт зони відпочинку: що мають зробити

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Наталія Габрух
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КП “Плесо” продовжує капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку біля озера Вербне.

Про це повідомляє КП “Плесо”.

Фахівці вже розпочали другий етап робіт, спрямованих на покращення інфраструктури та забезпечення її доступності для маломобільних груп населення.

“За результатами попереднього обстеження, першочерговими заходами визначено ремонт інклюзивного майданчика, дитячих зон, встановлення нових елементів благоустрою, таких як кабінки для переодягання, питний фонтанчик, пляжна душова стійка, а також відновлення інфраструктури для полегшення пересування. Окрему увагу приділено проведенню протиерозійних заходів та озелененню території”, — зазначають у КП “Плесо”.

Наразі на локації працює спеціалізована техніка — роботи йдуть за планом.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 13 жовтня 2024
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