Берег Йорданського озера на Оболоні не будуть бетонувати: що зроблять натомість

Берег Йорданського озера не будуть бетонувати.

Про це повідомила очільниця ГО “Почайна” Аннабелла Моріна.

ФЕМ-плитку, яка зберігалася на місці будівництва, вже завтра вивезуть. У січні місцеві комунальні служби демонтують бетонний бордюр біля берега. Доріжку, яка не входила до початкового проєкту, засиплють ґрунтом після встановлення спортивного і дитячого майданчиків навесні 2025 року. Уздовж берегів створять пологий природний схил.

Крім того, нижню частину пандуса, розташованого навпроти Ольгінського садочка, з’єднають із доріжкою, а верхню частину перероблять за кошти підрядника до весни 2025 року.

Уздовж берега встановлять габіони для сидіння. Їх розмістять у двох місцях: поруч зі спортивним і дитячим майданчиками та біля пляжу навпроти будинку 11А. У січні заплановані обговорення і голосування щодо остаточного розташування цих зон.

Наразі роботи на пляжній зоні продовжуються: доставили шість машин піску, а щебінь і відсів приберуть до кінця тижня. На схилі біля будинку 11Д відновлюють природний ландшафт після демонтажу однієї з технічних доріжок.

Нагадаємо, що берег озера Йорданського планували частково забетонувати для будівництва доріжки, якої немає в проєкті.

Раніше ми писали, що 2015 року команда активістів “Громадського руху” “Почайна” почала обговорення проєкту ревіталізації озера з місцевими мешканцями та чиновниками. У 2019 році з бюджету міста виділили кошти на розчищення Йорданського та пов'язаного з ним невеликим колектором озера Кирилівське. А у 2021 році почали роботи.

Тоді влаштували 1000 квадратних метрів доріжок з ФЕМ , а також проклали велодоріжки. Крім цього, на території парку влаштували близько 1700 квадратних метрів газону, висадили майже 1800 багаторічних рослин.

У 2022 – 2023 роках завершили ще 900 кв. м із велосипедною доріжкою та розпочали підготовку до облаштування нижньої прогулянкової доріжки. В планах було облаштування дитячого майданчика.

Попередній тендер був оголошений у 2023 році вартістю 18 млн грн. Згідно з ним компанія-переможець мала облаштувати нову дитячу зону, встановивши 14 балансувальних стовпчиків, підвісний місток, столик з пеньками та 3 дитячі комплекси, один із яких зі скеледромом. Вказані роботи так і не були виконані.

У вересні 2024 року “Київзеленбуд” оголосив тендер на проведення робіт з капітального ремонту парку вздовж озера Йорданське на Оболоні вартістю понад 32 млн грн.

Фото: Аннабелла Моріна, ГО “Почайна”