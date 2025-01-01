Суд вимагає повернути громаді Києва незаконно приватизовані приміщення на Подолі вартістю 14 млн грн

29
Наталія Габрух
share share

Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Києва незаконно набуті в приватну власність приміщення в старому будинку на Подолі, на вулиці Нижній Вал, вартістю понад 14 млн гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними прокуратури, понад десять років тому Брянківський міський суд Луганської області на підставі підроблених документів визнав право власності на одне з підвальних приміщень за приватним підприємством.

Згодом це рішення було скасоване, оскільки суду було надано фальшиві документи. У лютому 2014 року державний реєстратор Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції Києва все ж зареєстрував право власності за цим підприємством на нежитлові підвальні приміщення загальною площею 227,5 кв м, що на вулиці Нижній Вал.

Потім ці приміщення неодноразово змінювали своїх господарів. Нині їх власницею є мешканка Київської області.

Прокуратура прагне не лише скасувати ці незаконні рішення, але й повернути приміщення у власність громади міста.

Фото: Київська міська прокуратура

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 01 січня 2025
share share
Рейдери незаконно захопили 100-літній будинок на Печерську: люди можуть втратити домівку Рейдери незаконно захопили 100-літній будинок на Печерську: люди можуть втратити домівку У Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок атаки безпілотників, а також постраждав будинок 1930-х років У Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок атаки безпілотників, а також постраждав будинок 1930-х років Кінцева зупинка трамвайних маршрутів “ДВРЗ” відновила роботу: її здали з порушенням вимог безбар’єрності Кінцева зупинка трамвайних маршрутів “ДВРЗ” відновила роботу: її здали з порушенням вимог безбар’єрності Атака дронів на Київ у Новорічну ніч: зруйнований будинок на Печерську, 7 постраждалих Атака дронів на Київ у Новорічну ніч: зруйнований будинок на Печерську, 7 постраждалих
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.