Суд вимагає повернути громаді Києва незаконно приватизовані приміщення на Подолі вартістю 14 млн грн

Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Києва незаконно набуті в приватну власність приміщення в старому будинку на Подолі, на вулиці Нижній Вал, вартістю понад 14 млн гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними прокуратури, понад десять років тому Брянківський міський суд Луганської області на підставі підроблених документів визнав право власності на одне з підвальних приміщень за приватним підприємством.

Згодом це рішення було скасоване, оскільки суду було надано фальшиві документи. У лютому 2014 року державний реєстратор Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції Києва все ж зареєстрував право власності за цим підприємством на нежитлові підвальні приміщення загальною площею 227,5 кв м, що на вулиці Нижній Вал.

Потім ці приміщення неодноразово змінювали своїх господарів. Нині їх власницею є мешканка Київської області.

Прокуратура прагне не лише скасувати ці незаконні рішення, але й повернути приміщення у власність громади міста.

Фото: Київська міська прокуратура