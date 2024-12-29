Забудовник незаконно захопив землю у кварталі Добровольського: справа дійшла до суду

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Наталія Габрух
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Печерська окружна прокуратура подала позов на забудовника ТОВ “Апартбудгруп”, що незаконно захопив землю в архітектурному кварталі Добровольського на Звіринці.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

ТОВ “Апартбудгруп”, використало вже класичну “туалетну схему” і зареєструвало право власності на сміттєзбірник у дворі пам'ятки архітектури, за адресою: вул. Катерини Білокур, 6.

“За один день технічне приміщення збільшилось вдвічі і отримало адресу: 6д. Відразу після цього — Київська міська рада поспішила виділити землю для обслуговування сміттєзбірника з правом забудови”, — пише Дмитро Перов.

Прокуратура подала позов до Господарського суду. Вона вимагає скасувати незаконну реєстрацію права власності й користування землею. За словами Дмитра Перова, раніше цього забудовника вже звинувачували у використанні підроблених документів.

Суд уже наклав арешт на цей об’єкт. Наступне засідання у справі призначили на 8 січня 2025 року.

Чим особливий квартал Добровольського

Архітектурний ансамбль в перетині вулиць Бастіонної, Білокур, Бойчука є цінним зразком повоєнної забудови, зазначає Дмитро Перов. Будівлі кварталу в своєму оздобленні мають етно-національні мотиви. Зокрема, декор будівель має риси українського козацького бароко.

Автор проєкту — відомий український архітектор Анатолій Добровольський, творець ансамблю на Хрещатику.

“Більшість будівель кварталу мають дійсний статус памʼяток історії та архітектури”, — пише Дмитро Перов.

Раніше ми писали, що на Звіринці, у Печерському районі Києва, планують віддати під забудову цілий квартал памʼяток історії та архітектури. Мова йде про квартал житлової забудови, обмежений вулицями Бастіонною, Білокур та Бойчука. Попри статус памʼяток, на їх місці планують збудувати три нові 16-поверхові будівлі.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 29 грудня 2024
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