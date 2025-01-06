Будинок Спілки письменників у Києві оголосив про збір коштів на відновлення: як допомогти

15
Наталія Габрух
share share

Пам'ятку архітектури, Будинок Спілки письменників пошкодили під час атаки на Київ 1 січня 2025 року. Тепер Національна Спілка письменників України закликає підтримати ініціативу з відновлення пам’ятки.

Про це повідомив голова Спілки Михайло Сидоржевський.

За його словами, організація не має достатньо коштів для самостійного ремонту історичної будівлі.

“На 2025 рік Спілці письменників для проведення заходів заплановано виділити з державного бюджету всього 567,1 тисячі гривень. Впродовж кількох останніх років виділялося щороку ще менше — по 517 тисяч гривень”, — написав Сидоржевський.

Через брак коштів секретаріат Національної спілки письменників звертається за допомогою до творчих спілок і організацій України і за кордоном, усієї української спільноти і небайдужих громадян щодо благодійної допомоги у відновленні пам’ятки.

За словами Михайла Сидоржевського, планується створити Дошку вдячності, де будуть вказані прізвища всіх, хто долучиться до відновлення будівлі.

Як допомогти

Реквізити для внесків можна знайти на сторінці Михайла Сидоржевського у соцмережах.

Нагадаємо, що історичний будинок, де розміщується Спілка письменників України, постраждав від ранкового удару російськими дронами по Києву 1 січня 2025 року. Будівля є пам'яткою історії, мистецтва й архітектури Києва.

Фото: Михайло Сидоржевський, Вячеслав Непоп

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 січня 2025
share share
Довженко-центр запустив онлайн-кінотеатр з архівними українськими стрічками різних епох Довженко-центр запустив онлайн-кінотеатр з архівними українськими стрічками різних епох Притоку річки Рось, яка майже перетворилася на болото, закінчують розчищати Притоку річки Рось, яка майже перетворилася на болото, закінчують розчищати Що робити з черствим багетом — смачний рецепт від Марко Черветті Що робити з черствим багетом — смачний рецепт від Марко Черветті Премія BAFTA оголосила лонглист: до списку потрапив фільм про війну в Україні Премія BAFTA оголосила лонглист: до списку потрапив фільм про війну в Україні
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.