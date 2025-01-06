Будинок Спілки письменників у Києві оголосив про збір коштів на відновлення: як допомогти

Пам'ятку архітектури, Будинок Спілки письменників пошкодили під час атаки на Київ 1 січня 2025 року . Тепер Національна Спілка письменників України закликає підтримати ініціативу з відновлення пам’ятки.

Про це повідомив голова Спілки Михайло Сидоржевський.

За його словами, організація не має достатньо коштів для самостійного ремонту історичної будівлі.

“На 2025 рік Спілці письменників для проведення заходів заплановано виділити з державного бюджету всього 567,1 тисячі гривень. Впродовж кількох останніх років виділялося щороку ще менше — по 517 тисяч гривень”, — написав Сидоржевський.

Через брак коштів секретаріат Національної спілки письменників звертається за допомогою до творчих спілок і організацій України і за кордоном, усієї української спільноти і небайдужих громадян щодо благодійної допомоги у відновленні пам’ятки.

За словами Михайла Сидоржевського, планується створити Дошку вдячності, де будуть вказані прізвища всіх, хто долучиться до відновлення будівлі.

Як допомогти

Реквізити для внесків можна знайти на сторінці Михайла Сидоржевського у соцмережах.

Нагадаємо, що історичний будинок, де розміщується Спілка письменників України, постраждав від ранкового удару російськими дронами по Києву 1 січня 2025 року. Будівля є пам'яткою історії, мистецтва й архітектури Києва.