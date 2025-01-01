Будинок Спілки письменників України постраждав унаслідок атаки на Київ

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Анна Григораш
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Історичний будинок, де розташовується Спілка письменників України, постраждав від ранкового удару російськими дронами по Києву 1 січня 2025 року.

Будівля, відома також як Маєток Лібермана, або “пряниковий будиночок”, є пам'яткою історії, мистецтва й архітектури Києва. Будинок належав родині київського цукрозаводчика Симхи Лібермана.

Маєток у стилі неоренесансу побудував у 1879 році архітектор Володимир Ніколаєв. У декоративному оздобленні будинку поєднані риси ренесансу, бароко, класицизму, мавританського мистецтва.

Всередині маєтку збереглися унікальні інтер'єри – ліпні стелі і карнизи, різьблені двері, кахляні груби, мармурові підвіконня, інкрустований паркет.

За однією з легенд, у маєтку було облаштовано молільню з розсувною стелею, яка служила для святкування єврейського свята Суккот.

У 1989 році у маєтку Лібермана було засновано Народний рух України за перебудову. Останні 50 років у ньому розташовується Спілка письменників України.

Які ще історичні будинки у Києві постраждали через атаку

Через російську атаку 1 січня 2025 року на Київ також постраждало кілька історичних будівель.

Через падіння уламків безпілотника загорівся дах одного з корпусів Національного банку.

Одна з будівель Нацбанку постраждала від падіння уламків російського дрону. Фото: Київська прокуратура

Крім того, серйозно пстраждав “Будинок Раднаркому УРСР”, збудований у 1941 році. Ця будівля є частиною історичної спадщини Києва та входить до реєстру пам’яток.

Будинок Роднаркому у Києві до і після падіння уламків російського дрону. Фото: Київ Історичний

Загалом, за даними КМДА, під час російської атаки на Київ у перший день 2025 року пошкоджені 17 будівель та 250 квартир.

Фото Ю. Дорошенка, Вячеслав Непоп, Wildcatjane/wikimedia.org.

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Опубліковано: 01 січня 2025
пам'ятка Дрони Київ Вибухи Київ
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