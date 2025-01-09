Понад 1300 рекламних вивісок демонтували в Києві за місяць: фото до і після

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Ірина Маймур
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Протягом грудня 2024 року у Києві демонтували 1313 незаконно встановлених рекламних конструкцій і вивісок.

Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА та КП "Київреклама".

713 рекламних конструкцій прибрали силами комунальних служб. Ще 600 — власники закладів, які добровільно виконали вимоги міської влади.

Серед демонтованих об'єктів — банери, штендери, вивіски, які не відповідали дизайн-коду міста або перешкоджали доступу до інфраструктури.

В одному з районів демонтували штендер з рекламою продуктів, який заважав доступу до сміттєвих контейнерів.

У кількох локаціях прибрали вивіски, що закривали вікна будинків, перешкоджали доступу до комунікацій і порушували міський дизайн-код.

Раніше ми писали, що 20-метрову незаконну вивіску демонтували в Голосіївському районі.

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама"

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Опубліковано: 09 січня 2025
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