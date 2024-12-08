В історичному ареалі Києва незаконно захопили землю під забудову: подробиці

В історичному ареалі Києва незаконно захопили землю під забудову за адресою вул. Кониського, 4А (колишня Тургенівська).

Про це повідомив голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.

За його словами, у 2018, тоді ТОВ “Юридична спілка “Гарантія” продала товариству “Інвест Т” за ціною 240 кв.м. нежитлове приміщення за 503 тис.грн. Станом на 2018 рік за будівлею було проінвентаризовано лише 13 соток землі.

“Але ж цього замало для будівництва висотки? Розуміючи це, ТОВ “Інвест Т” судячи з реєстрів, перейменовує своє ТОВ на “Центр фізичного та культурного розвитку”. Потім в 2020 році готує проектні документи на відведення вже 23 соток землі, захопивши зайвих 10 соток землі (зелену зону та комунальну спортивну площадку)”, — зазначає Геннадій Кривошея.

В 2021 році Київрада успішно проголосувала за це питання і передала в обслуговування ТОВ “Центр фізичного та культурного розвитку” майже 23 сотки землі.

Навесні 2024 року ТОВ звертається до Київради з проханням змінити цільове призначення з обслуговування під багатоповерхове будівництво.

“Останні 6 років, земельна ділянка і будівля знаходились в занедбаному стані. Власників неодноразово намагались викликати на адмінкомісію міста, за порушення благоустрою. Департамент територіального контролю міста Києва навіть звертався до правоохоронних органів”, — пише Геннадій Кривошея.

За його словами, Громадська рада офіційно звернулася до Київської влади з проханням відкликати відповідний проєкт рішення Київради та провести відповідне службове розслідування з перевіркою викладених фактів у зверненні.

Фото: Геннадій Кривошея