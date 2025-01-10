Дві історичні будівлі біля Центрального залізничного вокзалу постраждали через прорив тепломереж

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Ірина Маймур
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Дві історичні будівлі біля Центрального залізничного вокзалу в Києві постраждали через прорив тепломереж.

Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Йдеться про будинок Федора Горячка, зведений у 1880 році, та садибу Анни Бородкової 1889 року.

Струмінь окропу пошкодив арку проїзду між двома історичними будівлями та частину опорних конструкцій. Це спричинило обвал частини цегляної кладки другого поверху в обох спорудах.

Наразі всіх мешканців будинків евакуювали, зазначає Перов.

Нагадаємо, що 9 січня відбувся прорив тепломережі на перехресті вулиць Жилянської й Симона Петлюри. Він призвів до витоку води на проїжджу частину.

Через аварію три медичних заклади та шість житлових будинків тимчасово залишилися без теплопостачання. Поки не відновлять роботу тепломережі, для обігріву використовують пересувні мобільні котельні, зазначили в КМДА.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 10 січня 2025
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