Історичний будинок на Банковій пошкодив російський дрон – зруйновано унікальну вежу-ротонду

Пам'ятку архітектури на вулиці Банковій у центрі Києва було пошкоджено під час атаки на Київ 1 січня 2025 року .

Колишній будинок Ради Народних Комісарів УРСР, розташований на перетині вулиць Інститутської та Банкової, є частиною історичної спадщини Києва та входить до реєстру пам’яток .

Будинок РадНарКомів УРСР на розі Інститутської та Банкової до і після пошкоджень

Вперше садибу на ділянці за цією адресою збудували 1876 р. До 1918 року вона належала родині цукропромисловця Лазаря Бродського.

Будинок для працівників Ради Народних Комісарів УРСР було збудовано у 1941 році за проєктом відомих українських архітекторів Д. Богуславського та Юрія Корбіна. Відомою споруда стала завдяки своїй унікальній ротонді-вежі.

“Будинок в цілому оформлений у стилі радянського неокласицизму. Він має два корпуси і наріжжя. Будинок кутовий, що композиційно та візуально розширило перспективу вузької Банкової.

Наріжна частина була увінчана ротондою зі шпилем. Фасади мають три яруси. Нижній двоповерховий цоколь облицьований бетонними брилами, які імітують рваний камінь. Портали оздоблені полірованим гранітом. Верхні цегляні яруси розділені поясом. Над входами нависають триповерхові еркери, а над ними розташовані балкони у вигляді портиків з колонами і виразними фронтонами”, – пише архітекторка Богдана Бесчастна.

Внаслідок падіння уламків безпілотника повністю зруйнована вежа-ротонда і частково два верхні поверхи.

Про цей будинок на Банковій ми також писали у статті з серії “На власному досвіді” – наші герої розповідали, як це, жити навпроти Офісу (тоді – Адміністрації) Президента .

Які ще історичні будинки у Києві постраждали через атаку 1 січня

Будинок Спілки письменників України отримав ушкодження внаслідок падіння уламків дрону. Будівля є памяткою архітектури і відома також, як “маєток Лібремана” або “пряниковий будиночок”.

внаслідок падіння уламків дрону. Будівля є памяткою архітектури і відома також, як “маєток Лібремана” або “пряниковий будиночок”. Через падіння уламків безпілотника загорівся дах одного з корпусів Національного банку.

Загалом, за даними КМДА, під час російської атаки на Київ у перший день 2025 року пошкоджені 17 будівель та 250 квартир.