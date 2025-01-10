На Подолі знову масово зрізають дерева, замість їх лікування

На вулиці Межигірській "Київзеленбуд" зрізали ясен і планують продовжити зрізати й інші дерева. Пояснюють це тим що вони хворіть златкою, і так як до них немає під'їзду, то їх зрізають.

Про це повідомила місцева жителька у спільноті "Подоляночка".

Але за словами місцевої жительки, підїзд є. Вона також закликала звернути увагу на ще цілі дерева і попередити їх зрізання.

"Аби не дочекатись що дерева будуть настільки заражені, щоб їх могти лише зрубати. Лишаються відкритими питання: Чи проводились лікування дерев на ранніх стадіях? Чи проводиться профілактика нині здорових дерев, щоб їх не спіткала така ж доля?", – питає вона.

У коментарях до допису також повідомили, що така сама ситуація зі зрізанням дерев сталася і на вулиці Ярославській.

Раніше ми писали, що на Подолі, біля пам’ятника Григорію Сковороді, “Київзеленбуд” масово видаляє ясени. При цьому Арборист Володимир Ветроградський запевнював, що дерева уражені інвазивним шкідником ясенева златка. Це стосується усіх ясенів, які є на території Подолу. І їх загибель — питання часу, але він додав, що дерева можна було врятувати. Для цього варто розглянути варіант порятунку внесенням стовбурових ін'єкцій в комбінації з структурною обрізкою крони.

Фото: Марія Андрійчук-Журавель