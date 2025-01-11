Дивіться, як виглядає соціальне житло для поранених військових, яке будують у Львові: фото

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Наталія Габрух
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На вулиці Миколайчука у Львові будують соціальне житло, де проживатимуть поранені військові, які проходять лікування в Реабілітаційному центрі UNBROKEN.

Про це повідомляють у спільноті NE:Urban.

Автори проєкту — архітектурне бюро “Дроздов та партнери” у співпраці з AVR development. Загалом на локації зведуть 8 будинків для 700 осіб. У межах проєкту в будинках передбачено одно-, дво- та трикімнатні кампуси. Тут люди зможуть мешкати разом зі своїми сім’ями. Наразі вже спорудили перший такий будинок.

Європейська комісія виділила на проєкт соціального житла 19,5 мільйонів євро грантових коштів.

Фото: Владислав Муравський

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Опубліковано: 11 січня 2025
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