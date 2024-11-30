Україна запускає проєкт будівництва соціального житла: ціна оренди там буде нижча за ринкову

Україна розпочинає реалізацію масштабного проєкту будівництва соціального житла.

Про це розповів голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин в інтерв’ю LIGA.net.

Нові соціальні будинки будуть енергоефективними, заввишки 5-10 поверхів, із квартирами на одну, дві й три кімнати.

“Ці квартири будуть новими, повністю готовими до проживання. Це житло стане власністю громад, які здаватимуть його в оренду за цінами, нижчими за ринкові”, — зазначив Сергій Сухомлин.

Проєкт буде спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення демографічного й економічного потенціалу країни.

"Якщо ми запропонуємо доступне соціальне житло з орендною платою, наприклад, у 3000 грн, це дасть можливість мамі з дитиною залишитися тут, працювати й будувати майбутнє в Україні", — зазначив голова Агентства відновлення.

Він наголосив, що європейські країни змогли прийняти мільйони українців на початку війни завдяки наявності значного фонду комунального житла.

“У нас житла в комунальній власності практично немає. Ми хочемо змінити цю ситуацію, створивши фонд соціального житла, який допоможе втримати людей в Україні”, — підкреслив Сухомлин.

На перший етап проєкту передбачено 400 млн євро, які дозволять збудувати до 8000 квартир. Ці кошти будуть залучені з грантів та кредитів міжнародних партнерів.

Фото: forex.ua