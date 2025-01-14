У Києві відновлять унікальне керамічне панно “Пори року”: воно прикрашало стіни закритої бальнеолікарні

Реставратори візьмуться за відновлення унікального керамічного панно “Пори року” авторства Віктора Блінова.

Про це пише Interfax Україна.

Панно прикрашало інтер’єр Київської бальнеологічної лікарні, яка тривалий час не працює. Авторська керамічна робота з п’яти елементів була у занедбаному стані.

Дослідниці монументального мистецтва Ельміра Еттінгер та Олена Борисова звернулися до власника будівлі, де знаходилось панно, з проханням передачі твору до колекції Національного музею українського народно-декоративного мистецтва.

Власник дав згоду і роботу демонтували та розмістили на тимчасове зберігання.

У Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв, де відреставрують панно, підписали меморандум про його збереження і зберігання в музеї. До процесу відновлення керамічного твору залучать студентів академії. Вони працюватимуть під наглядом професіоналів.

За словами реставраторів, на дослідження та відновлення панно “Пори року” знадобиться понад рік.

Фото: Олена Борисова