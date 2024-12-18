Унікальне керамічне панно знищили вандали у Дніпрі

У Дніпрі, в закинутому ресторані “Маяк”, невідомі зруйнували керамічне панно, що прикрашало бар на першому поверсі.

Про це повідомила дослідниця архітектури модернізму та монументального мистецтва Ельміра Еттінгер.

“Ресторан “Маяк” в Дніпрі — шикарна 6-поверхова будівля на схилі Дніпра. Він давно стояв закинутий, але його стерегла охорона і потрапити туди було неможливо. Я знала, яка краса там ховається. Раптом, в травні цього року з ресторану зникає охорона. Кажуть, вона отримувала зп, але в ресторан не ходила. І підлітки стали туди лазити”, – зазначає Ельміра Еттінгер.

Вона звернулась до начальниці Управління з питань охорони культурної спадщини міста Дніпра Надії Лиштви, яка допомогла звʼязатись із власником будівлі. Той забив входи до будівлі, однак вандали все одно проникли всередину та зруйнували панно.

“Я розуміла, що ніхто не допоможе. Треба буде власними силами рятувати залишки: шукати кошти, наймати людей, аби все зняли і вивезли у безпечне місце. Все самі. Але знаєте що? Власник на це згоду не дав. Хто може допомогти тим нещасним шматочкам, я не знаю”, — пише Ельміра.

Чим унікальне керамічне панно, яке знищили у ресторані "Маяк"

Ресторан “Маяк” збудували у 1979 році. На першому поверсі розміщувався бар “Нептун” із великим керамічним панно та декоративними керамічними плафонами. Панно виконувало одночасно функцію великого світильника — в декоративні елементи вкручувалися лампи. Автори панно — Є. Триколенко і В. Триколенко.

Раніше ми розповідали про панно Алли Горської на фасаді ресторану “Вітряк” у Києві. Кияни закликають зберегти будівлю закладу, а також захистити унікальну роботу.

Фото: Ельміра Еттінгер