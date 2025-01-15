У Голосіївському районі висадять понад 1000 м² барвистих лук

У Голосіївському районі комунальники висадять понад 1000 м² барвистих лук.

Про це йдеться у повідомленні КП УЗН Голосіївського району.

Наразі зеленбудівці Голосіївського району готують території під висівання трав та лучних квітів.

Цього року планують масштабувати проєкти зі створення луків з дикорослих трав та квітів, а також збільшити кількість ділянок без скошування. Крім того, у місті суттєво збільшать висаджування багаторічних трав на розподільчих смугах транспорту і в зелених зонах.

Однорічні квіти та рослини поступово перестануть висаджувати. Натомість вирощуватимуть багаторічники, а саме злаки і лукові трави. Вони потребують менше догляду і виглядають естетично протягом усього року.

Фото: КП УЗН Голосіївського району