У Голосіївському районі висадять понад 1000 м² барвистих лук

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Наталія Габрух
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У Голосіївському районі комунальники висадять понад 1000 м² барвистих лук.

Про це йдеться у повідомленні КП УЗН Голосіївського району.

Наразі зеленбудівці Голосіївського району готують території під висівання трав та лучних квітів.

Цього року планують масштабувати проєкти зі створення луків з дикорослих трав та квітів, а також збільшити кількість ділянок без скошування. Крім того, у місті суттєво збільшать висаджування багаторічних трав на розподільчих смугах транспорту і в зелених зонах.

Однорічні квіти та рослини поступово перестануть висаджувати. Натомість вирощуватимуть багаторічники, а саме злаки і лукові трави. Вони потребують менше догляду і виглядають естетично протягом усього року.

Фото: КП УЗН Голосіївського району

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Опубліковано: 15 січня 2025
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