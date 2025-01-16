Пошкоджені через обстріли автівки в Києві почнуть вивозити з вулиць

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Ірина Маймур
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Пошкоджені через російські обстріли автівки в Києві почнуть вивозити з вулиць.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

За словами Ткаченка, на вулицях і у дворах міста зафіксували понад тисячу таких автівок. Вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд міських територій.

Вивезення пошкоджених машин стартує 16 січня. На найближчому засіданні Ради оборони Києва буде напрацьовано механізм, який дозволить оперативно прибирати такі авто в майбутньому.

Фото: Тимур Ткаченко

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Опубліковано: 16 січня 2025
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