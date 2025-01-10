13 історичних пам’яток Києва постраждали через російську дронову атаку 1 січня

Під час російської атаки дронами 1 січня у Києві постраждали 13 об’єктів культурної спадщини. Чотири з них зазнали значних пошкоджень.

Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Серед постраждалих будівель: одна пам’ятка національного значення; одинадцять пам’яток місцевого значення, дев’ять із яких — архітектурні, дві — історичні; один щойно виявлений об’єкт культурної спадщини.

Найбільших руйнувань зазнав житловий будинок із 56 квартирами на перехресті Банкової та Інститутської вулиць, відомий як Будинок Раднаркому УРСР.

7 січня комісія провела повторне обстеження цього будинку. Було складено акт технічного стану, який підтвердив суттєві пошкодження:

зруйновані архітектурні елементи фасаду;

пошкоджені декоративні деталі;

значні руйнування у внутрішньому дворі з третього поверху до верхньої частини будівлі.

"Департамент після цього дослідження наголошує на необхідності подальших консерваційних заходів для збереження пошкоджених частин будинку. Оскільки це пам'ятка, спочатку мають бути проведені протиаварійні, невідкладні консерваційні роботи, а після цього має бути розроблена науково-проєктна документація та проведена реставрація", — повідомили у департаменті.

Крім того, щодо інших пам'яток, постраждалих від атаки росіян, також створили комісії, які проведуть огляд технічного стану та визначать пошкодження. Зокрема, зазначається, що в Будинку письменників вилетіли шибки в 85 вікнах, із них 14 мають пошкоджені рами. До відновлення споруди долучаться громадські організації та бізнес.

Нагадаємо, що історичний будинок, де розміщується Спілка письменників України, постраждав від ранкового удару російськими дронами по Києву 1 січня 2025 року. Будівля є пам'яткою історії, мистецтва й архітектури Києва. 6 січня оголосили про збір коштів на його відновлення.

Фото: Департамент охорони культурної спадщини