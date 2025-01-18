Ранкова атака на Київ: постраждала станція метро “Лук’янівська”, є загиблі

Вранці 18 січня росія атакувала Київ балістикою. Постраждала станція метро “Лук’янівська, пошкоджений трубопровід, будівлі та авто, є загиблі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За даними ДСНС у Шевченківському районі Києва частково зруйновані адміністративна будівля, будівлі бізнес-центру та магазину. В одній із будівель сталася пожежа, яку вже локалізували.

Також внаслідок обстрілу загорілися щонайменше три автомобілі. Рятувальники повідомляють, що 10 автівок зазнали ушкоджень.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко згодом повідомив про трьох загиблих та трьох поранених у Шевченківському районі.

На Лук'янівці також був пошкоджений магістральний трубопровід. Це призвело до витоку води. Внаслідок цього були затоплені вулиці та проїжджа частина. Нині фахівці “Київводоканалу” вже локалізували пошкодження трубопроводу.

Крім цього, внаслідок атаки сильно пошкоджена станція метро “Лук'янівська”.

“Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції”, - повідомив Віталій Кличко.

Зазнали пошкоджень й будівлі поряд з метро “Лук'янівська”. Зокрема, йдеться про McDonald's та стоматологічну клініку, які розташовані поруч зі станцією.

Також внаслідок ракетної атаки було пошкоджено контактну мережу та інженерні мережі на вул. Іллєнка. Через це рух транспорту на ділянці від вул. Овруцької до вул. Чорновола перекрито, повідомляють у “Київпастрансі”.

Рух тролейбусів тимчасово організовано за зміненими маршрутами:

тролейбус №19: пл. Космонавтів — далі за маршрутом 22К до вул. Ольжича;

тролейбус №35: вул. Кадетський Гай — бульв. Чоколівський — вул. Вадима Гетьмана — вул. Олени Теліги — вул. Щусєва — далі за власним маршрутом;

тролейбус №31: розворот через вул. Білоруську;

тролейбус №№6, 33, 28: розворот на просп. Степана Бандери;

тролейбус №16: за маршрутом №23;

тролейбус №18: у напрямку Лук’янівки через вул. Кирилівську — вул. Олени Теліги — вул. Дорогожицьку — вул. Білоруську.

Фото: РБК Україна, ДСНС Києва, “Ти Київ”, “Укрінформ”, Київська міська прокуратура