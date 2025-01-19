Пошкоджений історичний будинок Бородкової у Києві продовжує руйнуватись: обвалився фасад другого поверху

У пошкодженому проривом тепломереж будинку Анни Бородкової, 1889 р. обвалився фасад другого поверху. Два вікна історичної будівлі — опинилися завислими в повітрі.

Про це пише пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Причиною руйнування став масштабний прорив тепломереж. Сотні літрів окропу вдарили потужним струменем по фасаду будинків під № 21 та 23. Внаслідок аварії була зруйнована частина автодорожного покриття, тротуар та арка між двома історичними будівлями.

“Прорив доволі швидко локалізували, а робота мережі знову відновилась. Втім, історія з історичним будинком залишилась якось в стороні. Жодних підпірних конструкцій, інших більш-менш значних протиаварійних або консерваційних заходів так і не було вжито”, — зазначає Дмитро Перов.

За тиждень після підтоплення пошкоджена арка перетворилася на зруйнований другий поверх та потенційно небезпечний третій. Користувачів будівлі, яким спершу дозволили повернутися — знову відселили.

“Таке враження, що чудовий збіг обставин із технічною аварією й ліквідацією “малорентабельної” історичної забудови дуже зручно лягли в одну історію, і хтось вирішив цим скористатися”, – пише Дмитро Перов.

Нагадаємо, що 10 січня дві історичні будівлі біля Центрального залізничного вокзалу в Києві постраждали через прорив тепломереж.

Йдеться про будинок Федора Горячка, зведений у 1880 році, та садибу Анни Бородкової 1889 року.

Струмінь окропу пошкодив арку проїзду між двома історичними будівлями та частину опорних конструкцій. Це спричинило обвал частини цегляної кладки другого поверху в обох спорудах.

Фото: Дмитро Перов