На місці ринку “Оболонь” у Києві можуть побудувати ТРЦ та 5 багатоповерхівок

На місці ринку “Оболонь”, що біля станції метро “Героїв Дніпра”, можуть побудувати ТРЦ з паркінгом та 5 багатоповерхівок.

Про це повідомили у телеграм-спільноті “Життя Оболонь Київ”.

По проспекту Оболонському, 41 може зʼявитися 146800 кв.м житла з ТРЦ та паркінгом на перших поверхах. Наразі земельна ділянка площею 4,38 га перебуває в оренді у компаній повʼязаних із забудовником та бізнесменом Вагіфом Алієвим.

У проєкті можна побачити декілька будинків по 25 поверхів.

Наразі земельна ділянка має цільове призначення “Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для реконструкції, обслуговування та експлуатації ринку”.

Фото: “Життя Оболонь Київ”, Unsplash