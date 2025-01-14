Києву повернуть землю на березі Дніпра на Оболоні вартістю 632 млн гривень

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Ірина Маймур
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Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення, яке зобов’язує приватне товариство повернути Києву майже 5 гектарів землі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що суд скасував рішення першої інстанції та задовольнив позов Оболонської окружної прокуратури. Ділянка водного фонду розташована на вулиці Прирічній, її вартість оцінюється у понад 632 мільйони гривень.

Встановлено, що товариство самовільно використовувало ділянку без документів, звело об’єкти нерухомості, облаштувало стоянку для плавзасобів і встановило паркан, що обмежив доступ до берега Дніпра. Це також завадило відпочинку мешканців району, адже частина парку опинилася на огородженій території.

У спільноті “Оболонь Київ” припускають, що йдеться про ТОВ “Лагуна” і човникову станцію РОП-6.

За рішенням суду, компанія повинна звільнити ділянку від самовільних забудов і повернути її у користування громади.

Рішення суду вже набрало законної сили.

Фото: Київська міська прокуратура; "Вечірній Київ"

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Опубліковано: 14 січня 2025
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