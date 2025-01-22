У Києві можна здати книги російською та отримати знижку на українські видання: як долучитися
Жителі Києва можуть обміняти книжки російською мовою та отримати знижку на нові видання українською. Проєкт обміну книг запустило видавництво “Ранок” спільно з мережею книгарень ALPACA.
Про це повідомили у видавництві.
Здати книги можна буде з 23 січня 2025 року. Необхідно принести російськомовні видання до книгарень ALPACA і можна отримати знижку 30% на українськомовні книги.
Книги можна приносити за адресами:
- вулиця Княжий Затон, 4;
- проспект Червоної Калини, 70;
- вулиця Степана Бандери, 6.
“Усі здані книги пройдуть глибоку трансформацію, і отримані кошти відправимо на потреби воїнів 53 ОМБр”, — зазначили у видавництві.
Фото: Depositphotos
Опубліковано: 22 січня 2025