У Києві можна здати книги російською та отримати знижку на українські видання: як долучитися

Жителі Києва можуть обміняти книжки російською мовою та отримати знижку на нові видання українською. Проєкт обміну книг запустило видавництво “Ранок” спільно з мережею книгарень ALPACA.

Про це повідомили у видавництві.

Здати книги можна буде з 23 січня 2025 року. Необхідно принести російськомовні видання до книгарень ALPACA і можна отримати знижку 30% на українськомовні книги.

Книги можна приносити за адресами:

вулиця Княжий Затон, 4;

проспект Червоної Калини, 70;

вулиця Степана Бандери, 6.

“Усі здані книги пройдуть глибоку трансформацію, і отримані кошти відправимо на потреби воїнів 53 ОМБр”, — зазначили у видавництві.

Фото: Depositphotos