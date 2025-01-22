У Києві можна здати книги російською та отримати знижку на українські видання: як долучитися

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Наталія Габрух
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Жителі Києва можуть обміняти книжки російською мовою та отримати знижку на нові видання українською. Проєкт обміну книг запустило видавництво “Ранок” спільно з мережею книгарень ALPACA.

Про це повідомили у видавництві.

Здати книги можна буде з 23 січня 2025 року. Необхідно принести російськомовні видання до книгарень ALPACA і можна отримати знижку 30% на українськомовні книги.

Книги можна приносити за адресами:

  • вулиця Княжий Затон, 4;
  • проспект Червоної Калини, 70;
  • вулиця Степана Бандери, 6.

“Усі здані книги пройдуть глибоку трансформацію, і отримані кошти відправимо на потреби воїнів 53 ОМБр”, — зазначили у видавництві.

Фото: Depositphotos

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Опубліковано: 22 січня 2025
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