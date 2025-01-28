Одеса отримає три нові низькопідлогові трамваї: коли саме

226
Наталія Габрух
share share

Одеса отримає три нові низькопідлогові трамваї до кінця березня 2025 року.

Про це повідомив голова постійної комісії з питань транспорту і дорожнього господарства Петро Обухов.

Транспорт матиме 26 метрів у довжину та складатиметься з трьох секцій. Вагон та кабіна водія оснащені системами кондиціювання повітря, Wi-Fi, відеонаглядом. Один трамвай може перевозити до 300 людей і має 71 місце для сидіння.

Трамваї, які надійдуть, закуплені за кредитом Європейського інвестиційного банку. Всього місто закупило 13 трамваїв за 20 мільйонів євро.

За словами Петра Обухова, нові трамваї вийдуть на колії за маршрутом Північ — Південь, коли буде відремонтовано узвіз Блажка.

Фото: Суспільне Одеса

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 січня 2025
share share
У Бучі встановили сонячну електростанцію на даху багатоквартирного будинку У Бучі встановили сонячну електростанцію на даху багатоквартирного будинку Евакуйовані картини з Одеського музею показали на виставці у Берліні Евакуйовані картини з Одеського музею показали на виставці у Берліні Волонтери відновлюють каплицю Вітте авторства Городецького на Байковому кладовищі Волонтери відновлюють каплицю Вітте авторства Городецького на Байковому кладовищі Великий ресторан морозива відкрився на "Арсенальній" Великий ресторан морозива відкрився на "Арсенальній"
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.