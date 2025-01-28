Одеса отримає три нові низькопідлогові трамваї: коли саме

Одеса отримає три нові низькопідлогові трамваї до кінця березня 2025 року.

Про це повідомив голова постійної комісії з питань транспорту і дорожнього господарства Петро Обухов.

Транспорт матиме 26 метрів у довжину та складатиметься з трьох секцій. Вагон та кабіна водія оснащені системами кондиціювання повітря, Wi-Fi, відеонаглядом. Один трамвай може перевозити до 300 людей і має 71 місце для сидіння.

Трамваї, які надійдуть, закуплені за кредитом Європейського інвестиційного банку. Всього місто закупило 13 трамваїв за 20 мільйонів євро.

За словами Петра Обухова, нові трамваї вийдуть на колії за маршрутом Північ — Південь, коли буде відремонтовано узвіз Блажка.

Фото: Суспільне Одеса