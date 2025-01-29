Львів отримав перші трамваї зі швейцарського Базеля
До Львова прибули перші два трамваї, які місту подарував швейцарський Базель.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
Транспорт вже розвантажили на території вагоноремонтних майстерень ЛКП “Львівелектротранс”. Це 26-метрові вагони Schindler Be 4/8 з низькопідлоговою секцією.
Наступну партію електротранспорту місто очікує отримати у лютому. Загалом від Базельської транспортної компанії Львів отримає до 25 таких трамваїв, а ще 10 вагонів будуть використані як донори для запасних частин.
Переобладнувати вагони не доведеться, оскільки ширина колій у Львові та в Базелі однакова. Проте трамваї мають пройти процес адаптації до сертифікації відповідно до українських стандартів, а також встановлення обладнання систем АСОП аудіо інформування.
Нагадаємо, що у Львові на маршрути вже вийшли всі 12 трамваїв, які місту подарував Берлін у 2024 році. 12 вагонів КТ4D та запчастини до них Львову безоплатно передала Берлінська транспортна компанія.
Фото: Львівська міська рада