Львів отримав перші трамваї зі швейцарського Базеля

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Наталія Габрух
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До Львова прибули перші два трамваї, які місту подарував швейцарський Базель.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Транспорт вже розвантажили на території вагоноремонтних майстерень ЛКП “Львівелектротранс”. Це 26-метрові вагони Schindler Be 4/8 з низькопідлоговою секцією.

Наступну партію електротранспорту місто очікує отримати у лютому. Загалом від Базельської транспортної компанії Львів отримає до 25 таких трамваїв, а ще 10 вагонів будуть використані як донори для запасних частин.

Переобладнувати вагони не доведеться, оскільки ширина колій у Львові та в Базелі однакова. Проте трамваї мають пройти процес адаптації до сертифікації відповідно до українських стандартів, а також встановлення обладнання систем АСОП аудіо інформування.

Нагадаємо, що у Львові на маршрути вже вийшли всі 12 трамваїв, які місту подарував Берлін у 2024 році. 12 вагонів КТ4D та запчастини до них Львову безоплатно передала Берлінська транспортна компанія.

Фото: Львівська міська рада

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Опубліковано: 29 січня 2025
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