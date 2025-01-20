У Львові вийшли на маршрути усі 12 трамваїв, подарованих Берліном

19
Наталія Габрух
share share

У Львові на маршрути вже вийшли всі 12 трамваїв, які місту подарував Берлін у 2024 році.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Ці трамваї курсують на маршрутах №1, №3, №6 та №7. Вони є енергоощадними і споживають у 2-2,5 рази менше електроенергії, ніж наявні трамваї.

“12 вагонів КТ4D та запчастини до них Львову безоплатно передала Берлінська транспортна компанія. Перший трамвай з цієї партії місто отримало наприкінці травня, а останній — на початку липня минулого року”, — йдеться у повідомленні.

У вагоноремонтній майстерні “Львівелектротрансу” трамваї переобладнали під ширину львівської колії, поміняли деяке обладнання, пофарбували та поетапно випускали на лінії.

Нагадаємо, що у березні 2024 року Львівська міська рада повідомила, що Берлін безкоштовно передасть Львову 12 вживаних трамваїв і запчастини до них.

Перший трамвай, який місту безоплатно передав Берлін, почав курсувати 2 серпня. Ще один — 3 серпня. Вони вийшли на маршрути № 3 та № 6.

Фото: Львівська міська рада

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 20 січня 2025
share share
Дивіться 11 найбільших архітектурних проєктів світу, відкриття яких очікується у 2025 році Дивіться 11 найбільших архітектурних проєктів світу, відкриття яких очікується у 2025 році Адаптивні клуби для військових та людей з інвалідністю запрацювали у трьох областях України Адаптивні клуби для військових та людей з інвалідністю запрацювали у трьох областях України Венздей, Дивні дива, Останні з нас: Найочікуваніші серіали 2025 року Венздей, Дивні дива, Останні з нас: Найочікуваніші серіали 2025 року Пошкоджений історичний будинок Бородкової у Києві продовжує руйнуватись: обвалився фасад другого поверху Пошкоджений історичний будинок Бородкової у Києві продовжує руйнуватись: обвалився фасад другого поверху
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.