У Львові вийшли на маршрути усі 12 трамваїв, подарованих Берліном

У Львові на маршрути вже вийшли всі 12 трамваїв, які місту подарував Берлін у 2024 році.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Ці трамваї курсують на маршрутах №1, №3, №6 та №7. Вони є енергоощадними і споживають у 2-2,5 рази менше електроенергії, ніж наявні трамваї.

“12 вагонів КТ4D та запчастини до них Львову безоплатно передала Берлінська транспортна компанія. Перший трамвай з цієї партії місто отримало наприкінці травня, а останній — на початку липня минулого року”, — йдеться у повідомленні.

У вагоноремонтній майстерні “Львівелектротрансу” трамваї переобладнали під ширину львівської колії, поміняли деяке обладнання, пофарбували та поетапно випускали на лінії.

Нагадаємо, що у березні 2024 року Львівська міська рада повідомила , що Берлін безкоштовно передасть Львову 12 вживаних трамваїв і запчастини до них.

Перший трамвай, який місту безоплатно передав Берлін, почав курсувати 2 серпня . Ще один — 3 серпня. Вони вийшли на маршрути № 3 та № 6.

Фото: Львівська міська рада