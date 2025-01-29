У Києві зацвіла сакура посеред зими: чому це тривожний сигнал

У Дніпровському, Оболонському та Печерському районах Києва розквітли сакури.

Про це повідомляють у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Зазвичай сакури квітнуть у квітні. Фахівці пояснюють, що передчасне цвітіння викликане аномально теплою зимою.

Цьогоріч Київ вже побив кілька температурних рекордів: 26 і 27 січня температура повітря досягла рівня, який зазвичай фіксують лише наприкінці березня.

Що це означає для дерев:

виснаження ресурсів;

ризик пошкодження морозами;

відсутність комах-запилювачів;

порушення природного циклу.

Подібні зміни фіксують у всьому світі. У Мексиці раніше почали цвісти жакаранди, які зазвичай розквітають навесні. У Великій Британії вже помітили джмелів, які будують гнізда у розпал зими — таке відхилення може вплинути на всю екосистему.

У Києві розробляють План адаптації до зміни клімату. Він передбачає аналіз ризиків і заходи для підвищення стійкості міста до кліматичних змін.

Фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА