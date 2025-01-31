Два трамвайні маршрути не курсуватимуть Глибочицькою через ремонт колій: що з цим не так

У Києкі на вулиці Глибочицькій, на ділянці від вулиці Січових Стрільців до вулиці Нижній Вал, розпочнеться ремонт зношених ділянок трамвайних колій.

Про це повідомили у КМДА.

Протяжність траси трамвайних колій вулицею Глибочицькою – від вузла на перетині вулиці Дмитрівської і вулиці Коперника до перетину з вулицею Нижній Вал становить 3 500 метрів колій. Останній ремонт цієї ділянки з повною заміною верхньої будови колій і шляхового покриття виконувався понад 50 років тому.

Після заміни зношених аварійних колій КП "ШЕУ Шевченківського району" Києва відновить дорожнє покриття проїжджої частини на вулиці. Глибочицькій.

У КП "Київпастранс" зазначають, що на період ремонтних робіт рух трамваїв № 14, 18 буде закритий. Натомість із 1 лютого і до закінчення робіт курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут № 14Т сполученням "проспект Відрадний – Контрактова площа": просп. Відрадний – бульв. Вацлава Гавела – вул. Миколи Василенка – вул. Дегтярівська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. Глібова – вул. Дмитрівська – вул. В’ячеслава Чорновола – Глибочицький проїзд – вул. Глибочицька – вул. Верхній Вал – вул. Костянтинівська – вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – вул. Юрія Іллєнка – вул. Дегтярівська – вул. Табірна – вул. Дегтярівська – вул. Миколи Василенка – бульв. Вацлава Гавела – просп. Відрадний.

У ГО "Пасажири Києва" з цього приводу зазначили, що вулиця Глибочицька потребує реконструкції, яка передбачена розпорядженням ще 2008 року, а проєкт був затверджений розпорядженням КМДА 2017 року.

Середній ремонт не змінить геометричні параметри вулиці і не вирішить нагальних проблем, а саме суміщення трамвайних колій з проїзною частиною, що є основною причиною затримок руху трамваїв і через що в цьому аспекті Глибочицька є найбільш проблемною вулицею Києва.

Це питання обговорювалось, зокрема, на робочій групі "Київська майстерня міста", де всі присутні погодили, що вулиця вимагає реконструкції, а не аж ніяк не поточного ремонту.

"Але, як бачимо, колективний Кандибор робить все навпаки. На жаль, низький професійний рівень міських управлінців в сфері транспортної інфраструктури призводить до розтрати коштів, коли мільярди на автомобільні розв'язки є, а реконструкцію ключових вулиць – немає", – заявили "Пасажири Києва".

Окрім того у спільноті "Управа КПТ" додали, що офіційно про орієнтовні строки закінчення ремонтних робіт не повідомляється, але їх попередньо планується завершити восени.

Раніше ми писали, що на вулиці Глибочицькій трамвай зійшов з рейок та потрощив машини, постраждало шестеро людей.