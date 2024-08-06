На Глибочицькій трамвай зійшов з рейок, пролетів кілька кварталів і потрощив машини: що відомо

1408
Валерія Гуржий
share share

У Києві на вулиці Глиблчицькій трамвай зійшов з рейок та потрощив машини, постраждало шестеро людей. Наразі їм надають медичну допомогу.

Про це повідомили у КМДА.

Трьох постраждалих госпіталізували до лікарень, інші троє отримали допомогу медиків на місці.

За даними ГО "Пасажири Києва" трамвай без гальм їхав декілька кварталів, а зупинився лише після того, як врізався в інший трамвай. Про те, що за попередньою інформацією у трамвая відмовили гальма, повідомляла й депутатка Ксенія Семенова.

На ситуацію відреагували у "Київпастранс", там повідомили, що трамвай, який пострапив в аварію, був у справному стані – перед випуском на лінію пройшов відповідний огляд. Причиною аварії в комунальному підприємстві назвали людський фактор, а саме – некоректні дії водія.

Внаслідок аварії трамваї №14 та 18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного. Також за інформацією Патрульної поліції, рух транспорту вулиці Глибочицькою ускладнений в обох напрямках.

Також через зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій організують рух автобусних маршрутів, який частково дублюватиме найбільш завантажений трамвайний маршрут № 18. Автобуси курсуватимуть до закінчення слідчих дій на місці ДТП та до відновлення руху трамвайними коліями.

Фото: РБК-України, "Пасажири Києва", Патрульна поліція Києва

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 серпня 2024
share share
У Мінветеранів розповіли про компанію, яка будуватиме Національне військове кладовище У Мінветеранів розповіли про компанію, яка будуватиме Національне військове кладовище У Києві планують дерусифікувати ще 11 вулиць: які назви з’являться У Києві планують дерусифікувати ще 11 вулиць: які назви з’являться На Бессарабському ринку, який є пам'яткою, почалися будівельні роботи: що кажуть у КМДА На Бессарабському ринку, який є пам'яткою, почалися будівельні роботи: що кажуть у КМДА МОЗ скасовує ще один тендер щодо відбудови “Охматдиту” — про що йдеться МОЗ скасовує ще один тендер щодо відбудови “Охматдиту” — про що йдеться
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.