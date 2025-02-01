На головному вході вокзалу у Львові встановили пандус: фото

146
Ірина Маймур
share share

У Львові встановили пандус на головному вході залізничного вокзалу, пише “Твоє Місто”.

Тепер скористатися входом зможуть люди на колісних кріслах, батьки з дитячими візками, пасажири з валізами та люди з протезами.

До цього головний вхід був доступний лише через сходи, що створювало труднощі для багатьох пасажирів. Водночас поруч уже існував ще один вхід із пандусом, але він розташований за кілька метрів від основного входу.

Окрім встановлення пандуса, на вокзалі тривають роботи з модернізації. З червня по листопад 2024 року тривала підготовка до реставрації будівлі, облаштування допоміжних споруд та підняття перонів для зручного доступу до вагонів.

У листопаді 2023 року знизили рівень каси до 0,8 м, відповідно до норм ДБН, а в лютому 2024 року облаштували кнопки виклику персоналу, поручні та тримачі для милиць у вбиральнях. У квітні того ж року відкрили автоматизований паркінг із місцями для людей з інвалідністю.

Концепція реконструкції передбачає:

  • підвищення перонів для безпечного доступу до вагонів,
  • реставрацію сходів і тунелів за нормами безбар’єрності,
  • встановлення 15 ліфтів на п'яти перонах вокзалу.

Фото: “Твоє Місто”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 01 лютого 2025
share share
У Львові почали евакуйовувати покинуті автівки – що з ними буде У Львові почали евакуйовувати покинуті автівки – що з ними буде Через атаку рф по Одесі постраждали близько 15 пам’яток. Серед них – готель "Бристоль" і філармонія Через атаку рф по Одесі постраждали близько 15 пам’яток. Серед них – готель "Бристоль" і філармонія “Львівські круасани” відкрили перший заклад у Франції “Львівські круасани” відкрили перший заклад у Франції Фільм Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки” здобув нагороду за найкращу режисуру на фестивалі Sundance Фільм Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки” здобув нагороду за найкращу режисуру на фестивалі Sundance
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.