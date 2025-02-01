На головному вході вокзалу у Львові встановили пандус: фото

У Львові встановили пандус на головному вході залізничного вокзалу, пише “Твоє Місто”.

Тепер скористатися входом зможуть люди на колісних кріслах, батьки з дитячими візками, пасажири з валізами та люди з протезами.

До цього головний вхід був доступний лише через сходи, що створювало труднощі для багатьох пасажирів. Водночас поруч уже існував ще один вхід із пандусом, але він розташований за кілька метрів від основного входу.

Окрім встановлення пандуса, на вокзалі тривають роботи з модернізації. З червня по листопад 2024 року тривала підготовка до реставрації будівлі, облаштування допоміжних споруд та підняття перонів для зручного доступу до вагонів.

У листопаді 2023 року знизили рівень каси до 0,8 м, відповідно до норм ДБН, а в лютому 2024 року облаштували кнопки виклику персоналу, поручні та тримачі для милиць у вбиральнях. У квітні того ж року відкрили автоматизований паркінг із місцями для людей з інвалідністю.

Концепція реконструкції передбачає:

підвищення перонів для безпечного доступу до вагонів,

реставрацію сходів і тунелів за нормами безбар’єрності,

встановлення 15 ліфтів на п'яти перонах вокзалу.

Фото: “Твоє Місто”