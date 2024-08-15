У Лісабоні відкрився український бар Sino bar з артом від сестер Фельдман

194
Ірина Маймур
share share

У Лісабоні відкрили український бар Sino bar з артом від стритарт-художниць сестер Фельдман.

Заклад відкрив двері у липні на вулиці Praca das flores, 6.

Власники хотіли створити місце, сповнене українською ідентичністю. Тому в барі можна побачити рушник бабусі, посуд Gunia, арт від сестер Фельдман, багато дерева та сіно на стелі, пише The Village Україна.

Арт від сестер Фельдман прикрашає балкон на другому поверсі. Вони зобразили “чудернацькі неіснуючі в реальному житті квіти з київськими каштанами, біля яких пасуться курки з рідного села в Донецькій області”.

У меню закладу – 12 авторських наливок, зокрема медовуха, полуниця-м’ята, гостра томатна та "Борщ".

Фото: nit.pt; Sino Bar

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 15 серпня 2024
share share
“Укрзалізниця” хоче купити ще 20 потягів “Інтерсіті” до 2028 року “Укрзалізниця” хоче купити ще 20 потягів “Інтерсіті” до 2028 року Bogdan Zaiets, Gapon, Igor Glushko: став відомий лайнап цьогорічного фестивалю Brave! Factory Bogdan Zaiets, Gapon, Igor Glushko: став відомий лайнап цьогорічного фестивалю Brave! Factory В Оболонському районі очистили узбережжя озера Біле: фото В Оболонському районі очистили узбережжя озера Біле: фото У Києві відкрили нову мініскульптуру "Прочитано": де її шукати У Києві відкрили нову мініскульптуру "Прочитано": де її шукати
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.