У Лісабоні відкрився український бар Sino bar з артом від сестер Фельдман

У Лісабоні відкрили український бар Sino bar з артом від стритарт-художниць сестер Фельдман.

Заклад відкрив двері у липні на вулиці Praca das flores, 6.

Власники хотіли створити місце, сповнене українською ідентичністю. Тому в барі можна побачити рушник бабусі, посуд Gunia, арт від сестер Фельдман, багато дерева та сіно на стелі, пише The Village Україна.

Арт від сестер Фельдман прикрашає балкон на другому поверсі. Вони зобразили “чудернацькі неіснуючі в реальному житті квіти з київськими каштанами, біля яких пасуться курки з рідного села в Донецькій області”.

У меню закладу – 12 авторських наливок, зокрема медовуха, полуниця-м’ята, гостра томатна та "Борщ".