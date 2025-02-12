У Києві оновлять метро, трамваї, автобуси та фунікулер за кошт Європейського банку

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Ірина Маймур
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У Києві планують оновити громадський транспорт за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Місто вже отримало 20 нових трамваїв, а перша партія із 85 автобусів має надійти влітку 2025 року. Також планують закупівлю нових кабін фунікулера – наразі ведуться переговори щодо цінових пропозицій.

Крім цього, розробили документацію для закупівлі вагонів метро та нових тролейбусів. У КМДА розглядають можливість модернізації вже наявного рухомого складу метро.

За словами Поворозника, оновлення транспорту дозволить покращити якість перевезень у відносно короткий термін.

Нагадаємо, що нещодавно Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про надання 16,5 млн євро фінансування під гарантії ЄС для оновлення громадського транспорту в Києві, Миколаєві, Івано-Франківську та Одесі.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 12 лютого 2025
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