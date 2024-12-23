Новий громадський транспорт з'явиться у Києві та ще 3 містах за фінансування ЄІБ: подробиці

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Валерія Гуржий
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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про надання 16,5 млн євро фінансування під гарантії ЄС для оновлення міського громадського транспорту в Києві, Миколаєві, Івано-Франківську та Одесі.

Про це пише "Укрінформ".

Завдяки цій інвестиції міста зможуть закупити автобуси, дуобуси та трамваї, що сприятиме розвитку стійкого, надійного та екологічно чистого громадського транспорту для мешканців і бізнесу. Зазначається, що ця фінансова підтримка є частиною пакета Екстрених заходів солідарності від ЄІБ для України, в межах якого з 2022 року банк уже надав Україні понад 2 млрд євро.

Відомо, що транспортні засоби будуть закуплені у турецького виробника та німецько-українського консорціуму.

Раніше ми писали, що у межах проєкту “Міський громадський транспорт України” КП “Київпастранс” уклало угоду на поставку 85 нових автобусів з Туреччини.

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Опубліковано: 23 грудня 2024
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