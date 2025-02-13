Підприємство 1912 року отримало пошкодження внаслідок російської атаки

У результаті російської ракетної атаки 12 лютого було пошкоджено корпуси Заводу товариства дубових екстрактів, 1912 року.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Підприємство є однією з останніх збережених історичних будов промислової архітектури цієї місцини. За нею можна визначати крайню межу урбанізації території містом до початку Першої світової війни.

За його словами, з території цього підприємства на початку минулого століття було прокладено вузькоколійку на тоді ще не забудовану територію Оболоні. На той час директором підприємства був киянин британського походження Адріан Вікторович Кампенон. Він же виконував обовʼязки головного інженера виробництва. Продукцію підприємства використовували в медицині та легкій промисловості.

Вузькоколійка підприємства – стала одним з перших механізованих транспортних засобів, що сполучив місто з Оболонню, що тоді була заливними луками з неозорою сіножаттю. Можливо саме тут заготовляди сировину для виробництва, а можливо її доправляли човнами на беріг ще неіснуючої Оболонської набережної. Втім, в подальшому її було розібрано, а ось сам завод лишився.

Раніше ми писали, що 12 лютого росія цілеспрямованим ударом повністю знищила партнерський склад гуманітарного корму, де команда Happy Paw зберігала гуманітарну допомогу для тварин з притулків.