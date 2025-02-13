Тисячі тварин залишилися без їжі через атаку росіян по складу гуманітарного корму на Київщині

На Київщині росія цілеспрямованим ударом повністю знищила партнерський склад гуманітарного корму, де команда Happy Paw зберігала гуманітарну допомогу для тварин з притулків.



Увесь запас корму втрачено, окрім цього знищено й інші харчові товари, які зберігались на складі. Обстріл був вночі, коли працівників не було на місці, тому, на щастя, усі залишились живі.

Внаслідок удару тисячі тварин залишаться без їжі у найближчі місяці, а для фонду та їх партнерів цей день приніс ще один логістичний виклик, на вирішення якого підуть значні ресурси.

"Це чергове нагадування про те, що ворог методично знищує усе живе і "засоби для існування" цього живого", – додали у Happy Paw.

Допомогти фонду і безхатнім тваринам можна за лінком.

Раніше ми писали, що внслідок російської атаки було пошкоджено музей ретро-автомобілів.

Фото: Happy Paw