Тисячі тварин залишилися без їжі через атаку росіян по складу гуманітарного корму на Київщині

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Валерія Гуржий
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На Київщині росія цілеспрямованим ударом повністю знищила партнерський склад гуманітарного корму, де команда Happy Paw зберігала гуманітарну допомогу для тварин з притулків.

Увесь запас корму втрачено, окрім цього знищено й інші харчові товари, які зберігались на складі. Обстріл був вночі, коли працівників не було на місці, тому, на щастя, усі залишились живі.

Внаслідок удару тисячі тварин залишаться без їжі у найближчі місяці, а для фонду та їх партнерів цей день приніс ще один логістичний виклик, на вирішення якого підуть значні ресурси.

"Це чергове нагадування про те, що ворог методично знищує усе живе і "засоби для існування" цього живого", – додали у Happy Paw.

Допомогти фонду і безхатнім тваринам можна за лінком.

Раніше ми писали, що внслідок російської атаки було пошкоджено музей ретро-автомобілів.

Фото: Happy Paw

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Опубліковано: 13 лютого 2025
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