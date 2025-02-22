У Києві будують найбільшу і найдорожчу підземну школу – фото

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Анна Григораш
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У Дніпровському районі Києва будують найбільше у місті протирадіаційне укриття, де зможуть навчатися і одночасно перебувати більше тисячі учнів.

Будівництво першої підземної школи обіцяють завершити за півроку, пише Суспільне.

Майбутнє укриття на території ліцею "Фортуна"

Укриття будують на території навчально-виховного комплексу № 183 "Фортуна", воно розраховане на 1300 учнів. Окрім класів, тут будуть їдальня, медпункт, вбиральні і кімнати для дозвілля.

У червні 2024 року Управління освіти Дніпровської райадміністрації замовило тендер на будівництво шкільного укриття за 287,8 млн гривень. Воно може стати найдорожчим в Україні.

Необхідність будівництва пояснили тим, що найближче до ліцею бомбосховище — у сусідній школі, в понад 500 метрах.

Коли закінчиться війна, у приміщенні підземної школи планують проводити позакласну роботу, розповіла директорка. Це спортивні гуртки, змагання, виставки. Нині ж, за її словами, на будівництві, яке здійснюється коштом міського бюджету, виконано 32 відсотки робіт. Завершити планують у вересні цього року.

Фото: Суспільне Новини/Анна Сергієць

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Опубліковано: 22 лютого 2025
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