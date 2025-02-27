У Києві розробили 10 безбар’єрних маршрутів: що на них облаштують

На першому засіданні Ради безбар’єрності Києва презентували 10 безбар’єрних маршрутів для людей з інвалідністю, батьків із візочками та літніх мешканців.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, маршрути розробляли на основі запитів громади, враховуючи соціальну значущість об’єктів.

На кожному з маршрутів облаштують:

зручні з’їзди;

понижені бордюри;

тактильні смуги;

оновлену навігацію для людей із порушеннями зору;

безбар’єрний доступ до лікарень, аптек, ЦНАПів, станцій транспорту, бібліотек, музеїв та інших важливих об’єктів;

сучасні інформаційні табло.

Найдовший маршрут простягається на 21 км і поєднує два береги Києва, а найбільш насичений охоплює 25 ключових точок.

Попри деякі зауваження, проєкт отримав підтримку Ради безбар’єрності. Надалі спеціалісти та представники громадськості працюватимуть над розробкою нових маршрутів із максимальним залученням містян.

Раніше ми писали, що в Києві створять безбарʼєрний маршрут від Центрального залізничного вокзалу до Хрещатика й до Головного військового клінічного госпіталю на Печерську.