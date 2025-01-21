У Києві створять безбарʼєрний маршрут від Центрального вокзалу до військового госпіталю

У Києві створять безбарʼєрний маршрут від Центрального залізничного вокзалу до Хрещатика й до Головного військового клінічного госпіталю на Печерську.

Про це йдеться в проєкті уряду “Рух без бар’єрів”.

Протягом цього року безбар’єрні маршрути поступово з’являться у 12 містах: у Києві, Одесі, Дніпрі, Житомирі, Кропивницькому, Львові, Рівному, Полтаві, Вінниці, Славутичі, Тернополі, Бучі та селищі Опішня.

“На маршрутах всі локації будуть максимально безбарʼєрними — це і перехрестя, переходи, школи, садочки, кавʼярні, громадський транспорт тощо. Будуть наявні навігаційні знаки, тактильні позначки та інші рішення, які забезпечать не лише комфорт, а й безпеку людей”, — йдеться у повідомленні.

Проєкт планують масштабувати й на інші населені пункти. Також Міністерство розвитку громад та територій України працює над удосконаленням будівельних норм щодо доступності та інклюзивності.

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