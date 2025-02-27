У Києві прибрали найбільш занедбані МАФи: фото

У Києві демонтували п’ять занедбаних МАФів, які роками псували вигляд міста.

Про це повідомили в КП “Київблагоустрій”.

За словами комунальників, кіоски перебували в аварійному стані: іржаві каркаси, розбиті вітрини, хаотичні рекламні наліпки та купи сміття створювали атмосферу занедбаності.

Деякі з них давно не працювали та перетворилися на майданчики для графіті й стихійних звалищ.

Демонтаж таких об’єктів є частиною загального плану впорядкування міського середовища.

“Київ має бути естетично привабливим і комфортним для всіх мешканців та гостей столиці. Робота у цьому напрямку триває, і попереду ще багато позитивних змін”, – зазначають у КП.

Фото: КП “Київблагоустрій